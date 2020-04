Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance à la volatilité se confirme Cercle Finance • 24/04/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait tenter de repartir de l'avant vendredi matin, après son prudent retournement de tendance de la veille, à l'issue d'une nouvelle semaine de volatilité déclenchée par le violent décrochage du pétrole. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices new-yorkais avancent de 0,7% à 0,8%, annonçant a priori un début de séance en territoire positif. Facteur de soutien, un article publié par Bloomberg évoque un recours aux taux négatifs par la Fed pour combattre la déflation, alors que les investisseurs viennent de découvrir le chiffre des commandes de biens durables, ressorties en baisse de 14,4% en mars. Après un début de séance favorable, Wall Street avait fini par effacer ses gains hier, tirée vers le bas par une série d'indicateurs préoccupants ayant confirmé la gravité de la conjoncture économique aux Etats-Unis. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones accuse à ce stade un repli de l'ordre de 3%, tandis que le Nasdaq parvient à afficher un gain hebdomadaire de 1,8%. Les analystes soulignent toutefois que les marchés d'actions américains conservent une progression de près de 20% par rapport à leurs plus bas du mois de mars, malgré le récent krach des prix du pétrole, la dégringolade des statistiques économiques et des résultats d'entreprise déprimants. 'Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue néanmoins de se stabiliser au niveau mondial et c'est surtout ce qui importe aux yeux des investisseurs à l'heure actuelle', expliquent les équipes de Barclays. La banque d'affaires britannique juge cependant que les stratégies visant à lever les mesures de confinement lui apparaissent au mieux 'ambiguës', rendant difficile l'agencement de projections économiques. 'Le moral des investisseurs demeure (très) prudent, les sorties de fonds ont repris sur les marchés d'actions et la majeure partie des capitaux se dirigent vers l'obligataire et le monétaire, alors que l'or atteint de nouveaux sommets', ajoute Barclays. L'intermédiaire met également en avant une volatilité bien plus forte que d'habitude sur les actions. Un constat qui ne l'empêche pas de percevoir un profil risque/rendement 'attractif' sur les actions à un horizon 6-12 mois en privilégiant les rachats de creux ('buy the dip') et un portefeuille équilibrée entre valeurs cycliques et défensives.

