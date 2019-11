Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance à l'oeuvre se prolonge Cercle Finance • 19/11/2019 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prolonger mardi la tendance haussière à l'oeuvre depuis le début de l'automne, avec sans doute de nouveaux records à la clé. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,4%, annonçant une ouverture favorable. Seule statistique américaine au menu du jour, les chiffres mensuels des mises en chantier et des permis de construire n'ont pas suscite de grande réaction sur les marchés. Les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,8% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier, à 1.314.000 en rythme annualisé. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.461.000, alors que le consensus escomptait une baisse autour de 1.385.000. L'abondance de liquidités et la réduction des risques politiques ont propulsé les marchés américains à de nouveaux plus hauts absolus ces dernières semaines. Certains stratèges commencent néanmoins à juger que la remontée des actifs risqués se fait de plus en plus fragile. 'Cette reprise a rendu de nombreux indices boursiers chers, voire très chers', estime-t-on ainsi chez Unigestion. 'Est-ce que tout est réellement devenu trop cher ou ce rallye peut-il se prolonger davantage?', s'interroge le gestionnaires d'actifs. 'Dorénavant, nous prévoyons une hausse plus limitée, sans pour autant changer notre positionnement haussier', conclut-il. Pour mémoire, les marchés d'actions américains affichent une hausse de plus de 31% depuis le début de l'année.

