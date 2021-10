Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la tendance à l'épreuve des géants de la tech information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en légère hausse lundi matin, même si les investisseurs devraient ne pas trop s'engager avant la vague des résultats trimestriels prévus dans la semaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, signalant une progression modérée à l'ouverture. Les investisseurs se préparent à une semaine chargée et potentiellement décisive avec une avalanche de comptes trimestriels, notamment dans le secteur technologique. Près d'un tiers des sociétés de l'indice S&P 500 doivent dévoiler leurs performances trimestrielles cette semaine, dont de nombreux poids lourds industriels tels que Boeing, Caterpillar, Ford, ExxonMobil GE ou GM. Les publications des géants Apple, Alphabet, Amazon, Facebook et Microsoft seront également scrutées alors que les investisseurs semblent de plus s'interroger sur les valorisations des marchés américains. Aux niveaux actuels, l'indice S&P 500 - dont 20% de la capitalisation provient des GAFAM - affiche une hausse de plus de 17% depuis le début de l'année. Les publications de la semaine pourraient donc pousser l'indice technologique vers de nouveaux plus hauts, ou au contraire entraîner certains dégagements si les chiffres devaient décevoir. Pour Dan Ives, l'analyste star de Wedbush Securities, les performances des géants de la tech devraient réserver de bonnes surprises. 'Nous pensons que les résultats de troisième trimestre et les perspectives dévoilées par les poids lourds de la 'tech' vont constituer un catalyseur favorable pour le secteur et de nouveau déboucher sur une expansion de leurs multiples boursiers, favorisant une hausse des valeurs technologiques conformément à notre objectif de fin d'année de 16.000 points pour l'indice Nasdaq Composite', affirme le spécialiste. Selon des données compilées par Deutsche Bank, sur les 117 sociétés du S&P ayant déjà publié leurs résultats, 85% d'entre elles ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices, à comparer avec une moyenne de 76% sur cinq ans.

