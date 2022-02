Wall Street: la tech profite d'une détente des taux information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, poursuivant pour l'instant le redressement observé depuis la fin du mois de janvier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent entre 0,7% et 1,3%, annonçant un début de séance favorable.



La détente constatée au niveau des rendements des emprunts d'Etat américains devrait soutenir le secteur technologique, dont la valorisation est très tributaire de l'évolution des taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule en direction de 1,94% après avoir touché un pic de plus de deux ans mardi, à près de 1,96%.



La 'high tech' américaine a dû faire face ces dernières semaines à une salve de publications de résultats d'entreprises, qui a vu les déceptions lourdement sanctionnées (Meta) et les bonnes surprises applaudies (Amazon).



Mais le Nasdaq reste en recul de plus de 9% depuis le début de l'année, alors que les perspectives de croissance des entreprises technologiques restent souriantes, ce qui pourrait motiver quelques prises de positions à l'achat.



Il faudra cependant attendre la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour qu'une tendance de fond se dessine véritablement sur les marchés.



Les investisseurs savent que des indicateurs économiques mitigés pourraient compliquer la tâche de la Réserve fédérale, qui entend commencer à relever ses taux d'intérêt cette année.



Les chiffres des prix à la consommation, qui seront dévoilés demain avant l'ouverture, vont leur donner du grain à moudre et n'en sont que plus attendus.



Attention toutefois, car un chiffre plus élevé que prévu pourrait s'avérer négatif pour les actifs à risque en renforçant le scénario d'une hausse de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion de la Fed du mois prochain.