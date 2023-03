Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la situation s'apaise, mais tout n'est pas joué information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 15:07









(CercleFinance.com) - Wall Street va tenter de maintenir sa trajectoire haussière mardi, une tâche qui s'annonce loin d'être aisée au vu des inquiétudes persistantes qui entourent la santé de l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent autour de l'équilibre, laissant entrevoir une ouverture sans grand changement.



Le Dow Jones et le S&P 500 viennent d'aligner trois séances consécutives de hausse à la faveur d'un timide retour de l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



L'absence de mauvaises nouvelles du côté du secteur bancaire a permis aux acteurs du marché de souffler un peu à l'issue d'une séquence de forte volatilité suscitée par les craintes sur le système financier mondial.



Malgré cette accalmie boursière, les incertitudes restent présentes, non seulement du côté de la santé de l'économie ou de l'inflation, mais aussi sur de nouveaux points d'interrogation, comme l'immobilier commercial.



Tous ces motifs de préoccupation font penser aux stratèges de JPMorgan que les marchés d'actions pourraient avoir atteint un plafond au premier trimestre, du moins pour cette année.



'Nous ne croyons pas que le mouvement de rebond va se prolonger au vu des risques d'erreur liés à l'évolution de la politique monétaire', explique la banque américaine.



'Pour faire court, nous ne voyons pas d'amélioration fondamentale dans le profil risque/rendement des actions tant que la Fed n'aura pas bien entamé son cycle de baisse des taux', souligne la firme new-yorkaise.



Le climat général sur les marchés reste donc largement dominé par les questionnements au sujet de l'évolution future des taux d'intérêt aux Etats-Unis et par la remontée des rendements obligataires que ces interrogations qui en découle.



En l'espace d'un week-end, les anticipations d'une hausse hausse de taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine début mai sont remontées de 17% à 44%.



L'appétit pour le risque à l'origine du récent rebond des actions s'est traduit par une perte d'intérêt pour les actifs jugés les plus sûrs, comme les emprunts d'Etat, avec à la clé une vive remontée des rendements des Treasuries.



Le taux des emprunts du Trésor américain à 10 ans se redresse encore ce mardi pour revenir au-delà de 3,54%, loin du plancher de 3,30% touché en fin de semaine passée.



Les marchés prendront connaissance en tout début de séance de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Si les récentes turbulences sur les marchés financiers pourraient peser sur le moral des ménages, l'enquête du ConfBoard met surtout l'accent sur les conditions d'emploi qui, jusqu'à ce jour, restent solides.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.