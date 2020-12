Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la situation reste favorable Cercle Finance • 14/12/2020 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin pour la première séance de la semaine, malgré l'absence de catalyseurs et d'indicateurs économiques, sur fond d'espoirs renforcés quant à l'arrivée prochaine d'un vaccin contre le Covid-19. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,5% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert. Portée par l'élection de Joe Biden et le développement de vaccins contre le coronavirus, Wall Street n'a cessé d'enchaîner les records ces dernières semaines, mais sa dynamique favorable s'est interrompue la semaine passée. Après cinq semaines consécutives de hausse, le Dow Jones s'est replié de 0,6% la semaine dernière et le Nasdaq Composite a perdu environ 0,7% de sa valeur. Pour les analystes, cette modeste consolidation ne remet toutefois pas en cause la tendance de fond profondément positive sur les marchés d'actions. 'Fondamentalement, la situation reste favorable à l'investissement en actifs risqués grâce aux espoirs de rebond cyclique engendrés par un démarrage prochain de la vaccination et le maintien de conditions financières très favorables', rappelle-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management. L'optimisme des investisseurs se trouve renforcé par l'autorisation accordée vendredi soir par la FDA américaine au vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. 'L'agrément du vaccin de Pfizer au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, suivi très prochainement, sauf surprise, par celui de Moderna, change la donne même si des déceptions restent possibles comme le retard de lancement du vaccin de Sanofi et la persistance de l'épidémie', rappelle-t-on chez EDRAM. Les économistes de Goldman Sachs estiment que si les 10 principaux fabricants de vaccins parviennent à atteindre leurs objectifs de production, près de 85% de la population mondiale pourrait être vaccinée en 2021. Les échanges pourraient toutefois rester peu étoffés en l'absence de statistiques à l'agenda. Les investisseurs auront davantage d'indicateurs à se mettre sous la dent à partir de demain, avec la parution des chiffres de la commande industrielle, puis de mercredi, avec la publication des ventes mensuelles de détail. Mais le point d'orgue de la semaine sera la réunion, mardi et mercredi, du comité de politique monétaire de la Fed, qui pourrait clarifier ses intentions en matière de rachats d'actifs.

