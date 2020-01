Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la situation en Chine surveillée de près Cercle Finance • 23/01/2020 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est repartie à la baisse jeudi matin, les investisseurs s'inquiétant du risque de prolifération de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,4% à 29.068,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,1% à 9372,2 points. Wall Street ne se montre pas totalement rassurée par la réactivité des autorités chinoises, qui ont décidé d'établir un cordon sanitaire dans la région de Wuhan, considérée comme l'épicentre de l'épidémie. 'Les investisseurs continuent de suivre avec attention la situation sur cette flambée épidémique', commente un trader. 'Les autorités sanitaires ont d'ailleurs mis sous quarantaine deux villes en vue de stopper la propagation du virus', explique-t-il. Les intervenants de marché redoutent que les conséquences de la pandémie sur l'économie se révèlent plus lourdes que celles de l'épisode de propagation du SRAS, en 2003. Les opérateurs privilégient donc les valeurs qui avaient le mieux performé il y a 17 ans, c'est-à-dire les services collectifs, les télécoms et l'immobilier. Les résultats du jour s'avèrent, par ailleurs, relativement contrastés. Procter & Gamble cède ainsi 1,1% après des résultats trimestriels à première vue meilleurs que prévu, qui dissimulent toutefois un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, une première en cinq trimestres pour le géant des produits de consommation courante. Comcast grimpe néanmoins de 1,5% après avoir, lui, battu les prévisions du consensus sur toute la ligne. Côté recommandations, GE s'adjuge 3,3% suite à un relèvement de Morgan Stanley, qui salue la qualité de la branche aviation du groupe. A noter enfin la bonne tenue de l'action Tesla (+0,5%) malgré une recommandation 'vendre' émise par UBS, les investisseurs voulant surtout retenir le relèvement de l'objectif de cours du broker.

