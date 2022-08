Wall Street: la série haussière s'interrompt pour le moment information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la baisse mercredi matin, sous le coup d'indicateurs économiques peu réjouissants et d'une résurgence des inquiétudes concernant la santé du secteur de la distribution au vu des résultats très décevants de Target.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 33.917,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,6% à 12.888,8 points.



Wall Street interrompt ainsi une série de trois séances de hausse d'affilée, prolongeant un mouvement de pause qui pourrait finir par menacer la série de quatre semaines consécutives de progression qui vient d'être bouclée vendredi dernier.



Depuis le début de la semaine, les investisseurs ont été échaudés par des statistiques économiques moroses, qui semblent toutefois insuffisantes pour remettre en question le cycle de resserrement monétaire entamé par la Fed.



Les indicateurs du jour sont venus un peu plus brouillés l'image d'une économie américaine qui résiste bien à la remontée des taux et à la flambée de l'inflation.



Les ventes de détail sont ainsi restées inchangées au mois de juin, en raison d'un repli des achats de voitures, d'essence et de vêtements, alors que les investisseurs attendaient une légère progression.



Cette statistique décevante est de nature à alimenter les craintes sur la santé de l'économie américaine, voire d'une prochaine entrée en récession, sachant que la consommation représente plus des deux-tiers du PIB du pays.



Les groupes de distribution, recherchés hier après les bons résultats de Walmart et Home Depot, repartent à la baisse ce mercredi après la publication par Target de résultats moins bons que prévu.



Le distributeur 'discount' lâche plus de 3% après avoir fait état ce matin d'un BPA ajusté de 0,39 dollar pour son deuxième trimestre comptable, en diminution de 89%.



Sur le compartiment de l'énergie, les stocks américains de pétrole brut et d'essence ont baissé la semaine dernière, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les cours du brut ont réagi en amplifiant leur rebond, le contrat sur le West Texas Intermediate (WTI) gagnant actuellement 2,5% à 88,7 dollars.