Wall Street : la série haussière avorte à 5Mn de la clôture

(CercleFinance.com) - Fin de séance bizarrement ratée car à 5 minutes de la clôture, les 3 principaux indices US étaient bien partis par aligner un 5ème carton plein de records absolus consécutif (soit en séance, soit en clôture). Mais une petit courant vendeur s'est dessiné à la dernière minute et il a privé le Dow Jones (-0,1%) et le S&P500 (-0,04%) d'un nouveau record: cela n'empêche pas Wall Street de rester dans une position optimale pour aligner une 11ème semaine de hausse d'affilée. Le Nasdaq grappille +0,1% vers 8.828 et inscrit bel et bien un 5ème record consécutif à 3.198,5. C'est un scénario idéal à 48H de la séance des '4 sorcières': tous les calls, tous les contrats à terme vont expirer au plus haut et consacrer la meilleure année boursière depuis 2013. Pas de chiffres 'macro' pour expliquer une éventuelle déception en fin de séance, et rien de négatif non plus du côté des stocks de pétrole 'hebdo': selon les chiffres compilés par l'AIE, ils sont ressortis conformes aux attentes, en repli de -1,1Mn de barils. Côté valeurs, Tesla et Twitter se détachent à la hausse avec +3,7% et +3,2% respectivement, Facebook prend +2,1%, Activision +1,4%... Quelques prises de profits sur Ulta Beauty -2,3%, AMD -1,1%, UPS -2% et un gros 'gadin' sur FEDEX avec -10% suite à un chiffre d'affaire décevant (17,3Mds$ de CA contre 17,8 anticipe) et des profits sous le consensus (2,51$ par titre contre 2,78$ attendu). Mais le plus inquiétant, c'est que la direction anticipe une année 2020 difficile ('challenging').

