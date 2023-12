Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la série gagnante continue information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait rester vendredi sur la tendance à l'oeuvre ces derniers jours, à savoir celle d'une série haussière s'accompagnant de l'inscription de nouveaux records absolus.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



La perspective d'une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis continue d'alimenter l'appétit pour le risque des investisseurs en les orientant vers les marchés d'actions.



Les intervenants estiment la probabilité d'une baisse de taux aux Etats-Unis à 59,5% en mars, selon le baromètre FedWatch du CME Group. C'est moins que la veille (64,7%), mais bien plus qu'il y a un mois (24%).



Les marchés ont par ailleurs décelé dans les propos de Jerome Powell, son président, tous le diagnostic qu'ils souhaitent entendre, c'est-à-dire une croissance résistance et une inflation presque sous contrôle.



Comme hier, les derniers indicateurs, plutôt mitigés, ne sont pas venus émousser l'enthousiasme des marchés, qui estiment qu'ils ne remettent pas en cause le scénario d'un atterrissage en douceur de la croissance.



L'indice Empire State - qui mesure l'activité manufacturière dans l'Etat de New York - a pourtant chuté de 24 points en décembre pour s'établir à -14,5.



La confirmation du rebond des cours pétroliers devrait constituer l'autre moteur de la progression du jour.



Avec un gain de 0,8% à 72,1 dollars, le baril de brut léger américain (WTI) se dirige vers sa première semaine de gains après six semaines consécutives de repli, ce qui devrait soutenir le valeurs liées à l'énergie.



Après son repli des derniers jours, le billet vert remonte face à l'euro, qui revient vers 1,0920 face au billet vert en réaction à indicateurs macroéconomiques renforçant, aux yeux des investisseurs, la perspective d'une baisse de taux de la BCE.



L'attirance des investisseurs pour les marchés d'actions limite un peu la demande pour les obligations du Trésor américain, dont le rendement à 10 ans remonte un peu autour de 3,95%.



Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois se révéler volatile en raison de la journée des 'quatre sorcières', qui marque l'expiration de nombreux contrats à terme et produits dérivés.





