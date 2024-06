Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la série de records se poursuit information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York reste jeudi sur la tendance à l'oeuvre depuis le début du mois de juin, avec l'inscription de nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,3% à 38,940 points. Le S&P 500, bien plus large et principale référence des gérants, progresse lui aussi de 0,2% à 5497,1 points après avoir atteint un nouveau plus haut absolu en séance, au-delà de 5505,5 points.



Le Nasdaq Composite progresse un peu moins vigoureusement avec un gain de 0,1% à 17.875,2 points, après un pic historique à 17.936,7 points en début de matinée.



Le S&P et le Nasdaq avaient déjà affiché simultanément des records en séance et à la clôture mardi, avant la journée fériée de 'Juneteenth'.



La perspective d'importants investissements dans l'IA générative alimente l'appétit pour le risque des investisseurs et les oriente vers les valeurs technologiques.



Nvidia, désormais première capitalisation mondiale, rajoute près de 3% de hausse alors que certains analystes voient le fabricant de puces toucher la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation à un horizon d'un an.



Accenture s'adjuge près de 7% après avoir fait état à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels d'un solide carnet de commandes lié à ses nombreux projets dans l'IA générative.



La réaction des marchés est d'autant plus favorable que les indicateurs publiés dans la matinée ont livré un bulletin de santé ni trop robuste, ni trop faible, de l'économie américaine.



Publiées ce matin, les inscriptions aux allocations chômage ont baissé de 5000 à 238.000 la semaine dernière, ce qui montre que le marché du travail reste dynamique.



Au vu de la bonne santé de l'emploi, les investisseurs doutent un peu plus dans une baisse de taux de la Fed en septembre.



Les investisseurs estiment désormais la probabilité d'un assouplissement monétaire à la rentrée à 57,9%, contre 61,7% la veille, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Mais l'indice 'Philly Fed' - qui mesure la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis - a lui reculé de trois points pour s'établir à +1,3 juin.



Le Département du Commerce a quant à lui fait état d'une chute de 5,5% des mises en chantier de logements en mai tandis que les permis de construire de logements ont diminué de 3,8%.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans remonte au-delà de 4,27% après ces chiffres, mais demeure encore des plus bas depuis quasiment trois mois.





