Wall Street: la sérénité revient, Tesla gagne 10% after hour

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit le rebond amorcé lundi, un scénario assez logique après une série de 6 séances de repli, dont un véritable 'sell-off' sur les semi-conducteurs vendredi soir.



Si le Dow Jones ne reprend que +0,6%, le S&P500 gagne +1,3% à 5.076, le Nasdaq grimpe de +1,6% dans le sillage d'Amazon +1,3%, Microsoft +1,7%, Microchip +3,2%, Illumina +3,5%, Nvidia +3,7%, Netflix +4,2%... et Tesla gagnait +1,9% avant ses résultats : le pire ayant été anticipé, la baisse des ventes n'a pas impressionné Wall Street et le titre reprenait +10% en 'after hour'.



Principal marqueur du retour de la sérénité sur les marchés US, le 'VIX' continue de se détendre et revient vers 16,3 (contre 18,6 lundi à la reprise des cotations).



Un autre facteur positif, c'est les ventes de logements neufs qui ont rebondi de façon inespérée de +8,8% aux Etats-Unis en mars en dépit du niveau toujours élevé des taux d'intérêt, avec un prix de vente médian qui est même reparti à la hausse, montrent des données publiées mardi par le Département du Commerce.



Ces ventes ont progressé à 693.000 unités en données annualisées corrigées des variations saisonnières après 637.000 unités le mois précédent.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mars 2023, elles s'inscrivent en hausse de 8,3%.

Dans le détail, elles ont surtout augmenté dans le Nord-Est (+27,8%) et dans l'Ouest (+8,6%).



Notons qui le Dollar perd près de -0,4%, l'or cède 1% supplémentaire, à 2.315 $ l'once.





