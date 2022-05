Wall Street: la séquence baissière se prolonge information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 17:34

(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont ouvert en baisse vendredi matin, poursuivant sur leur tendance de la veille en dépit d'une statistique sur l'emploi meilleure que prévu.



En fin de matinée, les grands indices new-yorkais parviennent néanmoins à limiter leurs pertes, avec un repli de moins de 0,5% pour le Dow Jones et de l'ordre de 0,7% pour le Nasdaq.



Wall Street prolonge néanmoins sa séquence baissière de la séance de jeudi, qui avait vu le Nasdaq plonger de 5% sous le coup d'une remontée des rendements obligataires et de craintes d'un ralentissement économique.



'Le moral du marché se fragilise alors que les investisseurs voient arriver une conjonction de risques économiques au moment où la Fed entame son cycle de resserrement le plus agressif en 22 ans', commentent les équipes de Wells Fargo.



L'indice VIX de volatilité du marché américain s'établit au-delà de 32,

soit près du double de son niveau du début du mois d'avril.



Les marchés boursiers américains ne profitent pas des statistiques parues dans la matinée, qui confirment la bonne résistance de l'économie américaine au contexte défavorable du moment.



Le Département du Travail a fait état ce matin de la création de 428.000 emplois non agricoles en avril, un nombre supérieur au consensus de 400.000.



Les investisseurs redoutent toutefois que ces chiffres solides confortent, voire même encouragent, la Réserve fédérale dans le durcissement de sa politique monétaire.



Conséquence, les rendements des emprunts d'Etat, dont la brusque remontée se trouve à l'origine de la récente correction des marchés d'actions, atteignent de nouveaux pics.



Sur le compartiment obligataire, le dix ans américain s'établit à 3,11%, un nouveau plus haut depuis l'automne 2018.



La remontée des taux - qui risque bien de freiner la croissance économique - n'entraîne pas de remontée du dollar, ni même de baisse des cours des matières premières puisque le baril de brut WTI gagne 2% à plus de 110 dollars.



Côté actions, le mouvement général de repli touche en premier lieu les

valeurs liées aux matériaux de base (-1,7%), aux télécoms (-1%) puis aux financières (-1%).



Au niveau des valeurs individuelles, Under Armour décroche de plus de 22% après avoir averti que ses marges s'éroderaient sur son nouvel exercice fiscal en raison de l'envolée de l'inflation et des coûts de transport.



Goodyear lâche 5,5% après avoir pourtant signé son meilleur chiffre d'affaires de premier trimestre en 10 ans en dépit des problèmes actuels d'approvisionnement, de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine.