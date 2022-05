Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la séquence baissière s'interrompt information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 15:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en hausse vendredi matin, à la faveur d'un regain d'appétit pour le risque qui devrait permettre de mettre fin à une série de sept semaines consécutives de baisse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers avancent de 0,4% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant un gain de 4,4%, le S&P 500 s'adjuge près de 4% et le Nasdaq progresse de 3,4%.



L'indice S&P parvient ainsi à ramener son repli annuel, qui atteignait encore 18% la semaine dernière, à moins de 15%.



Les marchés d'actions américains ont réussi à mettre fin à leur série baissière entamée à la fin du mois de mars grâce à la parution, cette semaine, des 'minutes' encourageantes de la dernière réunion stratégique de la Fed.



Le compte-rendu a notamment mis en lumière une certaine prudence de la part de l'institution pour ce qui concerne la poursuite de son cycle de durcissement monétaire.



Le comité directeur de l'institution a en effet laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans ses hausses de taux d'ici à la fin de l'année, afin d'évaluer les effets des précédentes mesures de resserrement.



'Cela laisse penser que la Fed pourrait réussir à orchestrer un atterrissage en douceur de l'économie et nous éviter une sévère récession', assure un analyste.



Bon nombre d'économistes mettent par ailleurs en avant la bonne résistance de la consommation, qui représente plus d'un tiers de l'activité du pays, alors que l'inflation continue de s'envoler.



Publiées ce matin, les dépenses des ménages ont ainsi augmenté de 0,9% en avril par rapport au mois précédent, là où le consensus envisageait une augmentation de 0,7%.



Toutes ces bonnes nouvelles devraient permettre d'alimenter le mouvement de chasse aux bonnes affaires qui soutient la cote depuis quelques jours, d'autant que les taux longs poursuivent leur reflux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans recule à 2,73% ce matin après avoir fini la séance autour de 2,76% hier soir.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.