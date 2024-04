Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la semaine se termine dans l'indécision information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande direction vendredi, hésitant sur la voie à suivre à l'issue d'une semaine éprouvante, marquée à la fois par un retour du risque géopolitique et par une tonalité de moins en moins accommodante de la part de la Fed sur ses baisses de taux à venir.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 37,918,2 points, tandis que le Nasdaq lâche de son côté plus de 1% à 15.435,7 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow limite pour l'instant son repli à 0,2%, mais l'indice à forte pondération technologique se dirige vers une perte hebdomadaire de plus de 4%, sa quatrième d'affilée.



'Ce serait une première depuis décembre 2022 et cela marquerait véritablement un retournement après le rally haussier qui avait poussé les marchés d'actions américains entre novembre dernier et la fin mars', souligne un trader.



Les valeurs technologiques sont particulièrement affectées par des prises de bénéfices face au mouvement de hausse des rendements obligataires, consécutif à la prudence de plus en plus manifeste de la Fed concernant son cycle d'assouplissement monétaire à venir.



La sérénité qui était revenue sur le marché obligataire se solde par une nouvelle dégradation ce matin, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui remonte à 4,63%, son plus haut niveau depuis le mois de novembre.



Les intervenants n'ont en revanche pas, ou peu, réagi à l'annonce de frappes aériennes israéliennes contre l'Iran, une riposte que Téhéran s'efforçait de minimiser vendredi.



Signe de la réaction modérée des marchés, les cours du pétrole se stabilisent après avoir atteint des plus hauts de six mois cette nuit, le brut léger américain (WTI) prenant actuellement 0,5% à plus de 83 dollars.



L'indice de volatilité VIX se tend néanmoins de 3%, au-delà de 18 points, tandis que le dollar, traditionnel refuge en cas de tensions géopolitiques, s'effrite de 0,2% vers 1,0670 face à l'euro.



L'or bénéficie à plein de son statut d'actif refuge, continuant d'évoluer non loin de ses plus hauts historiques à plus de 2400 dollars l'once.



Du côté des valeurs, Netflix lâche près de 8% après avoir dévoilé hier soir des prévisions jugées décevantes et annoncé sa décision de ne plus communiquer ses chiffres de nouveaux abonnés, faisant craindre un ralentissement de la croissance de son activité.



Sur le Dow, les résultats d'American Express sont salués par un gain de 4,5%, mais ceux de P&G sont sanctionnés par une baisse de 1%, preuve du caractère mitigé du début de cette saison des résultats.



Tesla recule de 0,2% suite au rappel de près de 4000 Cybertruck en raison d'un problème de blocage de pédale susceptible d'entraîner une accélération involontaire du véhicule.





