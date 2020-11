Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la semaine devrait s'achever dans le vert Cercle Finance • 13/11/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note favorable vendredi matin et afficher sur l'ensemble de la semaine une nouvelle performance positive. Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de New York en hausse d'environ 0,8% pour le Dow Jones et de 0,6% pour ce qui concerne le Nasdaq Composite. Sauf changement de tendance, le Dow devrait aligner une nouvelle semaine de progression, tandis que le Nasdaq - victime de le rotation sectorielle qui s'est opérée ces derniers jours - devrait lui accuser un bilan hebdomadaire négatif. La victoire de Joe Biden et les avancées du vaccin de Pfizer ont nettement amélioré les perspectives économiques pour 2021, une tendance considérée comme une aubaine pour les valeurs les plus cycliques cotées sur le Dow. 'Le résultat des élections américaines met fin à certaines incertitudes', soulignent les équipes de NN Investment Partners. Quant aux nouvelles positives en matière de vaccins, elles 'laissent espérer que la fin de la crise se rapproche', indique le gestionnaire d'actifs néerlandais. Comme NN IP, les opérateurs ont profité de ces bonnes nouvelles pour augmenter leur exposition au risque au sein des leurs portefeuilles ces derniers jours, en privilégiant surtout les valeurs les plus tournées vers la croissance. Les investisseurs surveilleront donc avec attention, dans le courant de la matinée, l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, qui a été réalisée au moment où se déroulait l'élection présidentielle et alors que les cas d'infections étaient en forte hausse. 'Deux sources d'incertitudes qui peuvent peser sur le sentiment', avertissent les analystes d'Oddo BHF. Avec la recrudescence du Covid, les investisseurs commencent également à se demander de quelles restrictions pourraient être frappés les centres commerciaux américains lors de la journée de 'Black Friday', si décisive pour le commerce de détail aux Etats-Unis.

