Wall Street : la semaine devrait débuter dans le vert

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, débutant sur une note positive une semaine qui sera marquée par une nouvelle vague de résultats trimestriels. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,5% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert. Plusieurs géants américains de la trempe de Procter & Gamble, IBM, Netflix, Tesla, Coca-Cola, Intel ou American Express doivent dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine. Les investisseurs étudieront de près les résultats de ces grands noms de la cote afin de savoir si Wall Street, récemment revenue à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, dispose encore d'une marge de progression à court terme. 'Cela n'est pas forcément chose évidente quand on sait que les marchés d'actions américains évoluent bien au-dessus de leurs multiples de valorisation habituels', fait remarquer un spécialiste. 'Le S&P 500 se traite actuellement sur la base de 20 fois ses bénéfices anticipés pour 2021, alors que la moyenne à dix ans se situe plutôt autour de 15,5x', rappelle le professionnel. Parallèlement, les investisseurs espèrent aussi disposer dans les jours qui viennent d'indications favorables concernant la mise en place d'un cinquième plan de soutien destiné à contrecarrer les conséquences du coronavirus. Pour les équipes de La Financière de l'Echiquier, les chances de parvenir à un accord d'ici à l'élection présidentielle du 3 novembre paraissent 'très minces'. 'Le jeu politique risque de durer encore plusieurs semaines et c'est malheureusement l'économie qui risque d'en pâtir, alors que les demandes hebdomadaires d'allocations au chômage repartent nettement à la hausse', s'inquiète LFDE. En attendant, les investisseurs semblent quelque peu soulagés par la dernière statistique de croissance chinoise. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre, contre 3,2% au deuxième trimestre, selon des données dévoilée lundi par le Bureau d'Etat des statistiques. Pour Deutsche Bank, ces chiffres - quoique légèrement inférieurs au consensus - 'laissent penser que le redressement économique post-Covid est toujours en place'.

