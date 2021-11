Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la semaine de Thanksgiving en général favorable information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note légèrement positive lundi matin, dans un marché qui s'annonce peu actif à quelques jours des célébrations de Thanksgiving. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent en moyenne de 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. La semaine de Thanksgiving qui s'ouvre aujourd'hui constitue une période traditionnellement calme à Wall Street, qui tend à poursuivre les grandes tendances à l'oeuvre lors des semaines précédentes. Les analystes de Bespoke Investment Group soulignent toutefois que la semaine de Thanksgiving se révèle généralement favorable pour le S&P 500, avec des gains moyens de 0,6% pour cette période entre 1945 et 2017. Les investisseurs pourraient toutefois préférer attendre les chiffres des ventes de logement anciens pour le mois d'octobre avant de se positionner aujourd'hui. Pour ces chiffres officiels, qui seront publiés peu après l'ouverture, les analystes et économistes s'attendent à ce que les ventes de logements existants aient reculé à 6,18 millions le mois dernier. Ces chiffres devraient permettre aux investisseurs d'en savoir davantage sur l'état de l'économie américaine, sachant qu'un chiffre positif renforcerait la perspective d'un prochain 'tapering' de la part de la Fed. Au vu des solides chiffres de l'emploi publiés récemment et de l'envolée des chiffres de l'inflation, certains stratèges s'attendent à ce que la Réserve fédérale envisage de réduire ses rachats d'actifs dès le mois prochain. La Bourse de New York sera fermée jeudi, jour de Thanksgiving aux Etats-Unis, avant une séance écourtée le vendredi.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.