Wall Street: la semaine commence du bon pied

(CercleFinance.com) - Aidé notamment par des rachats à bon compte, Wall Street a démarré cette semaine du bon pied, après avoir aligné sept semaines consécutives de baisse : le Dow Jones a bondi de 2% à 31880 points, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 1,6% à 11535 points.



'Aujourd'hui, les conditions de survente et le positionnement déprimé ont une fois de plus été cités comme contribuant à stimuler l'appétit pour le risque', explique la banque californienne Wells Fargo.



'La perspective que l'administration Biden annule certains droits de douane imposés sur les produits chinois de l'ère Trump afin d'atténuer certaines pressions inflationnistes a également contribué au moral', ajoute-t-elle.



Le regain d'attrait des investisseurs pour le risque s'est traduit sur le compartiment obligataire par un affaiblissement des Treasuries : le rendement à 10 ans a ainsi augmenté de huit points de base pour s'établir à 2,86%.



Côté actions, les rebonds les plus marqués ont été observés notamment dans la finance, avec par exemple JPMorgan qui a grimpé de 6,2% après un relèvement de sa prévision de revenu net d'intérêt pour 2022 à l'occasion de sa journée d'investisseurs annuelle.



Electronic Arts s'est adjugé de son côté 2,3% sur des informations évoquant la volonté du concepteur de jeux vidéo de fusionner ou d'être racheté par un groupe de la trempe de Disney, Apple ou Amazon.



Pfizer a pris 0,8% sur fond de données positives d'innocuité, d'immunogénicité et d'efficacité issues d'un essai de phase 2/3 évaluant une troisième dose de son vaccin contre la Covid-19 chez les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans.





