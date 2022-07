Wall Street: la séance démarre dans le rouge avec Walmart information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - Wall Street fait preuve de lourdeur mardi, les investisseurs s'interrogeant sur l'imminence d'une récession au lendemain de la révision à la baisse des prévisions du géant de la consommation Walmart.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,3% à 31.880,7 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 1,3% à 11.623,5 points.



Walmart, le numéro un du secteur de la distribution aux Etats-Unis, a revu à la baisse ses objectifs annuels hier soir, ce qui fait chuter son cours de Bourse et entraîne à la baisse d'autres valeurs du secteur.



Les analystes estiment que ses perspectives s'avèrent plutôt préoccupantes au moment où bon nombre d'économistes considèrent que les Etats-Unis sont sur la voie d'une récession.



'Walmart a confirmé les pires craintes des investisseurs après avoir déjà revu à la baisse ses prévisions au premier trimestre', soulignent les équipes de Wells Fargo.



'Cela signifie que le groupe n'avait pas suffisamment abaissé ses ambitions face au risque posé par l'accumulation de stocks et le ralentissement des dépenses des consommateurs', précise la banque.



L'action dévisse actuellement de 8,8%, ce qui porte à près de 17% ses pertes depuis le début de l'année.



D'autres signes de récession se dessinent très clairement du côté des indicateurs économiques.



L'indice de confiance des consommateurs compilé par le Conference Board a ainsi reculé de 2,7 points en juillet pour ressortir à 95,7 contre 98,4 en juin, alors que les économistes l'attendaient autour de 96.



Le Département du Commerce a fait état de son côté d'un recul de 8,1% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de juin.



L'avertissement de Walmart, qui rend les investisseurs de plus en plus préoccupés en ce qui concerne la santé de l'économie, pèse tout particulièrement sur le compartiment des distributeurs.



La chaîne américaine de magasins à bas coûts Target lâche 4,1% et le groupe de magasins d'entrepôt Costco Wholesale cède 3,3% tandis que l'enseigne de magasins de bricolage s'en sort bien en perdant moins de 2,8%.



L'indice du secteur de la consommation dite 'discrétionnaire', c'est-à-dire non contrainte, recule ainsi de 2,5%.



Le 'warning' de Walmart conduit également les investisseurs à s'interroger sur les résultats à venir des entreprises technologiques, elles aussi très exposées à la demande des consommateurs, à commencer par Apple.



Microsoft, qui publiera ses résultats juste après la clôture, perd plus de 2% tandis qu'Alphabet, qui dévoilera lui aussi ses comptes ce soir, cède 1,5%.