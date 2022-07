Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la saison des résultats démarre pour de bon information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa dynamique favorable amorcée en fin de semaine dernière, portée par une progression des valeurs bancaires en réaction aux solides résultats de Goldman Sachs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,9% à 1%, annonçant un début de semaine dans le vert.



Après une première partie d'année calamiteuse, les marchés d'actions avaient retrouvé un peu d'élan la semaine dernière, à la faveur notamment d'une embellie sur le compartiment obligataire.



Les investisseurs espèrent maintenant que la saison des résultats sera meilleure qu'on ne le pense, ce qui pourrait permettre aux grands indices de Wall Street de renouer avec une trajectoire ascendante, au moins pour quelques semaines.



Près de 73 sociétés du S&P 500, dont sept composantes du Dow Jones, doivent publier leurs résultats cette semaine, à commencer par quelques poids lourds tels qu'IBM, Johnson & Johnson ou Netflix.



A titre d'indication, les profits des sociétés composant l'indice S&P 500 ne sont attendus qu'en hausse de 4% sur le trimestre écoulé, selon les calculs de FactSet.



'Les entreprises ont tendance à dépasser les estimations des analystes, de sorte qu'une croissance de 6% ou plus au deuxième trimestre ne devrait pas être une surprise', assure Joseph V. Amato, le directeur des investissements en actions chez Neuberger Berman.



Alors que les investisseurs abordaient la saison des résultats en craignant d'être au bord de la récession, les résultats de Goldman Sachs semblent leur avoir redonné un peu d'espoir.



La firme de Wall Street a fait état ce matin de résultats de deuxième trimestre bien meilleurs que prévu, ce qui a apaisé les craintes sur l'impact éventuel du ralentissement de la croissance économique.



Bank of America devrait connaître un début de journée moins faste. La banque a fait état d'un bénéfice trimestriel en baisse de 29% sous le poids notamment des provisions pour pertes sur crédit.



Après leur reflux de la semaine passée, les rendements des Treasuries repartent à la hausse, conséquence logique du retour des investisseurs vers des actifs plus risqués comme les actions.



Le rendement du 10 ans gagne six points de base pour de nouveau flirter avec la barre des 3%, à 2,99%.



Le dollar, pénalisé par le regain de goût du risque qui le prive de son statut de valeur refuge, recule de 0,4% face à l'euro, cotant autour de 1,01 contre la monnaie unique.



Les cours du pétrole repartent quant à eux à la hausse sur le NYMEX, avec un baril de brut léger américain qui se remet en direction des 100 dollars en réaction à un moindre pessimisme sur la situation économique.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance.