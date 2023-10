Wall Street: la saison des résultats démarre pour de bon information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait entamer lundi dans le vert une semaine qui marquera le véritable coup d'envoi de la saison des résultats, avec toujours l'espoir de bonnes surprises.



Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,7% à 33.909,7 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,7% à 13.499,9 points.



En l'absence de catalyseurs, la hausse des indices devrait toutefois toutefois rester limitée et insuffisante pour imprimer une tendance haussière sur des indices qui n'avancent plus depuis cet été.



Les récents événements au Proche-Orient risquent de rendre la saison des résultats encore plus imprévisible, voire lourde de menaces.



Le conflit israélo-palestinien a ont dopé les cours du pétrole, renchérissant encore la facture énergétique des ménages et des entreprises alors que l'environnement économique était déjà incertain.



Les marchés ont déjà commencé à intégrer le scénario d'une prochaine récession à plus ou moins court terme et les investisseurs décortiqueront en ce sens les annonces des entreprises, mais surtout leurs perspectives.



En cas de bonnes surprises, les marchés financiers pourraient se dire qu'ils sont peut-être allés un peu fort au vu du repli de 7% accusé par l'indice Dow Jones ces six derniers mois.



Au total, ce sont les résultats de 55 sociétés de l'indice S&P 500 qui sont attendus cette semaine, dont ceux de cinq composantes du Dow Jones, parmi lesquelles Goldman Sachs, J&J ou American Express, sans compter ceux des poids-lourds technologiques.



Sur le marché de l'énergie, le pétrole consolide après sa brusque remontée de 6% de la semaine passée au sortir d'un week-end marqué par une absence d'escalade, ce qui se traduit par un repli de 0,2% du WTI à 87,5 dollars le baril.



Du côté de l'obligataire, la stabilisation des taux longs contribue à calmer les vendeurs, même si des rendements des Treasuries à dix ans à 4,68% ne traduisent pas véritablement un basculement en 'risk-off'.



Publié ce matin, l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York s'est dégradé de sept points, à -4,6, en octobre, ce qui traduit un recul de la conjoncture générale du secteur.