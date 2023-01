Wall Street: la saison des résultats dans le vif du sujet information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, le marché reprenant son cap haussier après sa consolidation de la semaine dernière, la première subie depuis le début de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



Wall Street avait entamé une petite phase de consolidation la semaine passée, en attendant de trouver un nouveau moteur susceptible de relancer la tendance haussière des actions.



Les derniers indicateurs ont en effet mis en lumière une consommation moins vigoureuse, alors que la Fed se montre toujours aussi volontariste dans sa volonté de combattre l'inflation en relevant ses taux d'intérêt.



Conséquence, le Dow Jones a perdu 2,7% lors de la semaine écoulée, tandis que le Nasdaq Composite a grignoté 0,6%.



La saison des résultats va entrer dans le dur ces prochains jours et très certainement monopoliser l'attention d'investisseurs en quête de bonnes nouvelles.



Après les annonces du secteur bancaire, dont les performances ont déçu, la semaine va permettre de prendre connaissance des premiers résultats de valeurs industrielles, pharmaceutiques et technologiques.



3M, GE, Johnson & Johnson et Microsoft dévoileront leurs comptes demain, suivis de Boeing, Tesla et IBM mercredi, puis d'Intel jeudi, et enfin de Chevron vendredi.



Il faudra néanmoins attendre la semaine prochaine pour prendre connaissance des annonces les plus redoutées par le marché, à savoir celles des géants de la technologie et d'Internet comme Apple ou Amazon.



C'est également la semaine prochaine qui se tiendra la réunion de l'année de la Réserve fédérale, qui devrait logiquement aboutir à une nouvelle hausse de taux le mercredi 1er février.



En attendant la réunion de la Fed, les investisseurs suivront avec attention jeudi - la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre.



La croissance américaine devrait avoir atteint 2,6% en rythme annualisé sur les trois derniers mois de l'année, après +3,2% au troisième trimestre, selon les prévisions des économistes.



L'agenda économique s'annonce bien plus calme aujourd'hui, même si la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board viendra rythmer le début de la séance.