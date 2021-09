Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la sérénité de retour en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse mercredi dans un contexte de confiance à quelques heures de la publication de la décision du comité de politique monétaire de la Fed. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,1% à 34.290,2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,8% à 14.858,8 points. Après les remous suscités ces derniers jours par la crise Evergrande, la sérénité semble de retour en perspective des annonces très attendues de la Réserve fédérale. Jerome Powell, le président de l'institution, prendra la parole suite à la parution du communiqué et les investisseurs chercheront dans son intervention de précieux indices sur le rythme du resserrement monétaire à venir. La banque centrale américaine ne devrait pas faire d'annonce cette semaine mais les investisseurs attendent des éclaircissements de la part de son président quant au calendrier du 'tapering' (réduction des rachats d'actifs). Côté chiffres économiques, les ventes de logements anciens ont baissé de 2% au mois d'août, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), mais ressortent toutefois un peu supérieures aux attentes. La NAR précise que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 14,9% en comparaison annuelle, à 356.700 dollars, un niveau record qui semble devenir inaccessible à une majorité de ménages américains. Sur le front des valeurs, FedEx décroche de plus de 8% après un avertissement sur résultats. Pour son exercice 2021-22, la société de messagerie ne prévoit plus qu'un BPA entre 18,25 et 19,50 dollars, au lieu d'une fourchette cible qui allait de 18,90 à 19,90 dollars précédemment.

