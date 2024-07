Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la rotation va-t-elle rester de mise? information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, dans un contexte de marché toujours marqué par une rotation sectorielle qui s'opère aux dépends des grandes valeurs de la technologie.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 grignote autour de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance incertain.



La semaine qui s'achève s'est caractérisée par une vive accentuation de la décorrélation entre les deux indices vedette, signe que les investisseurs ont désormais à coeur de rééquilibrer leurs portefeuilles.



Le Dow a ainsi inscrit un nouveau record historique mercredi, au-delà des 41.000 points, ce qui lui permet d'afficher à ce stade un gain hebdomadaire de plus de 1,6%.



A l'inverse, le Nasdaq Composite, à plus forte composante technologique, perd pour le moment plus de 2,8% sur l'ensemble de la semaine.



Les géants de la technologie devraient continuer de souffrir d'arbitrages en leur défaveur, au profit de valeurs plus traditionnelles, comme l'illustre le repli d'Amazon qui perd plus de 5% sur la semaine ou celui de Nvidia, qui décroche de 6% depuis lundi.



Ce mouvement de rotation se matérialise alors que bon nombre d'analystes s'interrogent depuis quelques semaines sur les valorisations élevées du secteur, en particulier celles des entreprises à la croissance spectaculaire comme les 'Sept Magnifiques'.



La perspective de plus en plus réelle d'une élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en novembre a également enclenché un mouvement de bascule des flux d'investissement vers les petites et moyennes capitalisations, qui étaient à la traîne depuis le début de l'année.



L'indice Russell 2000 gagne plus de 2% sur la semaine, alimentant le sentiment que les investisseurs individuels reviennent sur ce segment qui pourrait bénéficier de la politique 'America First' du candidat républicain.



Reste maintenant à savoir s'il s'agit d'un renversement de tendance appelé à perdurer dans le temps.



'Ce retournement ne représente pour l'instant qu'un petit incident de parcours dans une tendance de long terme très distincte, de sorte qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour savoir si une véritable rotation est à l'oeuvre', tempère Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Les semaines à venir vont s'annoncer intéressantes sur ce point', souligne-t-il.



Aucune statistique majeure ne figure à l'agenda aujourd'hui et les nombreuses publications de la matinée (American Express, Halliburton, SLB et Travelers) sont accueillies de manière très contrastée.



Netflix est attendu dans le vert, les solides résultats trimestriels publiés hier soir par le géant de la vidéo à la demande faisant plus que compenser des perspectives jugées un peu juste par les analystes.





