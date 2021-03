Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la rotation sectorielle s'inverse Cercle Finance • 09/03/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mardi matin, portée par un rebond des valeurs technologiques au lendemain de leur passage en zone de correction. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,8% à 32.046,9 points, tandis que le Nasdaq Composite bondit de 3,4% à 13.039,9 points, faisant plus qu'effacer ses pertes de la veille. L'indice composite du Nasdaq avait chuté de plus de 2,4% lundi, accusant plus de 10% de baisse par rapport à son record du 12 février, ce qui le plaçait techniquement en territoire de correction. D'après les professionnels, le récent renchérissement des rendements obligataires est susceptible d'entraîner une augmentation structurelle du coût du capital, pouvant impacter à son tour les sociétés les plus richement valorisées en Bourse, c'est-à-dire les valeurs technologiques. Après deux semaines de rotation sectorielle quasi-ininterrompue, le marché de la haute technologie apparaît toutefois survendu d'un point de vue technique. Tesla, particulièrement malmené ces dernières semaines, s'adjuge plus de 9% après une recommandation favorable de New Street Research, qui considèrent le titre comme 'la' valeur à acheter après la récente phase de correction. Les poids-lourds du secteur dits 'FAANG' (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) profitent également de ce regain d'appétit pour les technologiques, avec des gains qui s'étagent entre 2% et 3%. Sur le compartiment traditionnel, Chevron avance de 0,6% après avoir déclaré viser un doublement de son retour sur capitaux employés (ROCE) et une croissance annuelle moyenne de 10% de son free cash-flow à horizon 2025, sur la base d'un baril de Brent à 50 dollars. Les marchés boursiers américains profitent également d'un mouvement de détente sur les taux, le rendement du bon du Trésor américain de référence - à échéance 10 ans - revenant autour de 1,55%, loin des 1,65% atteints la semaine dernière.

