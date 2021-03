Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la rotation sectorielle repart de plus belle Cercle Finance • 12/03/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - La rotation en faveur des secteurs cycliques et au détriment des valeurs technologiques a repris de plus belle à Wall Street vendredi à la faveur d'un nouveau regain de tension sur le marché des taux. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse ainsi de 0,3% à 32.600,9 points, tandis le Nasdaq Composite lâche plus de 1,5% à 13.191,1 points. Le compartiment traditionnel de la cote continue de bénéficier du mouvement de rotation qui favorise depuis quelques semaines les secteurs cycliques, c'est-à-dire exposés à la croissance, et 'value', c'est-à-dire décotés. La vigueur des rendements obligataires favorise, à l'inverse, quelques prises de profits sur les valeurs liées à la technologie après leur forte progression de la veille. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans se tend de manière spectaculaire à 1,63% ce matin. Pour les analystes, les entreprises à forte intensité technologique seront les premières à souffrir du renchérissement du coût du capital car elles dépendent le plus souvent de sources de financement externes. Cette remontée des taux longs s'explique par un renforcement des craintes entourant un redressement de l'inflation, encore nourries par les chiffres des prix producteurs publiés dans la matinée. Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent, dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce. Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, un niveau supérieur à l'objectif des 2% que s'est officiellement fixé la Fed. Les investisseurs ont également appris que la confiance du consommateur américain avait bondi début mars, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi. Dopé par l'amélioration de la situation sanitaire et la perspective de l'adoption du plan Biden, ce baromètre très suivi de la consommation a atteint 83 en première estimation, contre 76,8 en février, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 78. Une montée en flèche qui fait craindre une possible surchauffe de l'économie et, là encore, une éventuelle remontée de l'inflation dans les mois qui viennent.

