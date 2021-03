Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la rotation loin d'être achevée Cercle Finance • 12/03/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le désordre vendredi au lendemain de nouveaux records historiques, les indicateurs publiés en début de journée n'ayant pas suffi à impulser un nouvel élan au marché. Une demi-heure après l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq Composite cède 1,3%, annonçant un début de séance en ordre dispersé. Après avoir aligné les sommets ces dernières semaines, le Dow Jones a franchi à la hausse le seuil des 32.000 points mercredi, un niveau qui pourrait inciter les marchés à marquer une pause en l'absence de relais à la hausse. Depuis le début de l'année, le Dow Jones affiche une progression de plus de 6%, alimentée par une rotation qui favorise les secteurs cycliques, c'est-à-dire exposés à la croissance, et 'value', c'est-à-dire décotés. Pour les stratèges, ce mouvement de rotation sectorielle n'est pas encore appelé à disparaître, surtout si les taux demeurent à des niveaux élevés. A vrai dire, les rendements des emprunts d'Etat continuent de grimper ce vendredi, toujours portés par des craintes de remontée de l'inflation et de durcissement des politiques monétaires. Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la rapide remontée avait déstabilisé les investisseurs la semaine dernière, prend quatre points de base à 1,59%. La crainte d'un redressement de l'inflation a été nourrie par les chiffres des prix producteurs publiés dans la matinée. Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent, dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce. Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, un niveau supérieur à l'objectif des 2% que s'est officiellement fixé la Fed.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.