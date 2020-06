Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la rotation cyclique continue Cercle Finance • 08/06/2020 à 15:07









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, dans un contexte de marché toujours marqué par une rotation du secteur technologique vers les valeurs dites cycliques. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur le Dow Jones grimpe de 0,8%, mais celui sur le Nasdaq reste stable, annonçant un début de séance plus favorable aux valeurs industrielles qu'à la haute-technologie. Les marchés d'actions américains sortent de quatre séances consécutives de hausse consécutive, le redémarrage progressif de l'économie continuant d'alimenter l'optimisme des investisseurs. 'Un rebond semble amorcé, il va sans doute s'amplifier pendant quelques mois, d'autant que les banques centrales ont corrigé sans délai le durcissement des conditions financières', pronostique-t-on du côté d'Oddo BHF. 'Le potentiel de progression n'est pas épuisé, renchérit-on chez d'UBS, à condition que le processus de normalisation de l'économie se poursuive, que les gouvernements n'aient pas à imposer de nouvelles mesures de confinement et que les politiques monétaires demeurent accommodantes'. 'Mais ce rally soulève l'importance de se montrer sélectifs au sein du marché', estime Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune de la banque suisse. Les géants de la technologie - qui avaient bien résisté depuis le début de la crise au point que le Nasdaq a battu de nouveaux records vendredi - devraient néanmoins subir quelques arbitrages en leur défaveur au bénéfice des secteurs cycliques (industrie, matériaux et consommation), comme souvent lors des phases de reflux de l'aversion au risque. Bien qu'aucune annonce importante ne soit attendue mercredi à l'issue de la réunion du conseil monétaire de la Réserve fédérale, les investisseurs seront attentifs aux indications concernant les intentions de la banque centrale. 'Les commentaires les plus récents des haut-dignitaires de la Fed laissent penser qu'aucun changement de politique majeur n'est envisagé à l'issue de la réunion de ce mois-ci', rappellent les équipes de Goldman Sachs. 'Mais la publication de ses nouvelles prévisions et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, devrait fournir des éléments de réflexion concernant ses prochaines décisions de politique monétaire', assure le banque américaine.

