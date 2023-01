Wall Street: la robustesse du marché du travail se confirme information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi matin après la publication de chiffres de l'emploi confirmant la solidité du marché du travail, ce qui fait craindre aux investisseurs une poursuite du resserrement de la politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les intervenants de marché ont appris une heure avant l'ouverture que les inscriptions aux allocations chômage avaient diminué de 19.000 lors de la semaine du 26 décembre, à 204.000 contre 223.000 la semaine précédente.



D'après le Département du Travail, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître un recul de 6750 à 213.750.



Quelques minutes auparavant, le cabinet de services en ressources humaines ADP avait annoncé que le secteur privé américain avait créé 235.000 emplois au mois de décembre, un chiffre largement supérieur aux attentes.



Face à un marché du travail toujours sous tension, les investisseurs se disent que la Réserve fédérale n'a d'autre choix que de poursuivre la remontée de ses taux directeurs et la réduction de son bilan, au risque de précipiter l'économie en récession.



Certains analystes en viennent à craindre que la persistance des tensions sur le marché du travail, qui alimentent les revalorisations salariales et donc l'inflation, pousse la Fed à maintenir ses taux en territoire restrictif jusqu'en 2024.



'La Fed a atteint presque tous ses objectifs', rappelle Philippe de Gouville, CEO et cofondateur d'Ismo. 'Seul le marché du travail n'est pas encore affecté', poursuit-il.



'Avec plus de 5% d'inflation des salaires en 2022, ce qui est incompatible avec une inflation de 2%, la Fed ne peut pas encore desserrer son étreinte', prévient le patron de l'application dédié aux investissements dans les marchés financiers.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans, qui était retombé à près de 3,67% hier, remonte au-delà de 3,76% après la publication de ces chiffres qui ne montrent aucun signe de ralentissement du marché du travail.



Le dollar rebondit quant à lui de 0,5% face à l'euro, autour de 1,0550.



Le rapport sur l'emploi américain - qui sera publié demain avant l'ouverture de la Bourse de New York - ne s'annonce que plus déterminant. Les économistes attendent en moyenne 225.000 créations d'emplois en décembre après les 263.000 annoncées pour le mois de novembre.