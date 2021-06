Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la réunion de la Fed déjà en vue Cercle Finance • 14/06/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue sur une note prudente lundi matin, les investisseurs peinant à s'engager à deux jours des annonces très attendues de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 cède 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé. Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunira mardi et mercredi à Washington, un événement qui constituera indéniablement le point d'orgue de la semaine boursière à New York. Si les marchés n'attendent aucune décision majeure, ils seront à l'affût de commentaires sur l'inflation et l'emploi dans l'anticipation d'un possible resserrement monétaire au cours des mois qui viennent. 'Comment justifier le maintien d'une politique monétaire ultra-accommodante, avec des taux directeurs à 0% et des injections de liquidités de 120 milliards de dollars par mois, alors que l'inflation atteint 5% sur un an et que la croissance de l'activité économique américaine, en volume, est proche des 9% en rythme annuel!', s'interroge-t-on chez Aurel BGC. 'La position des banquiers centraux américains devient clairement inconfortable', estime la société de gestion parisienne. Les investisseurs semblent néanmoins se préparer avec une certaine sérénité à l'événement, le débat autour des réductions des rachats d'actifs étant sans doute appelé à se poursuivre tout l'été. Les stratèges s'attendent à un premier signal portant sur la réduction des achats d'actifs à l'occasion du symposium de Jackson Hole (Wyoming) en août avant une officialisation du changement de cap au mois de décembre. Avant les annonces de la Fed, l'actualité économique sera chargée avec la publication de nombreux indicateurs économiques, dont les ventes au détail, les prix à la production ou la production industrielle. Aucune statistique ne figure en revanche au calendrier aujourd'hui.

