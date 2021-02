Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la remontée des taux, vaste source d'inquiétude Cercle Finance • 26/02/2021 à 16:59









(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert sur une note indécise, la Bourse de New York s'est vite orientée à la baisse vendredi matin, alourdie par un nouveau courant vendeur sur le marché obligataire. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones cède 0,9% à 31.106,7 points, tandis que le Nasdaq Composite tente de maintenir la tête en dehors de l'eau en conservant un petit gain de 0,3% à 13.165 points. Après une légère détente en direction de 1,47% ce matin, le rendement de l'emprunt d'Etat de référence à 10 ans se dégrade de nouveau vers 1,51%, plombé par la vigueur des statistiques publiées dans la matinée. Les investisseurs surveillent de près les indicateurs de conjoncture afin de se faire une idée sur une éventuelle surchauffe de l'économie américaine et une remontée de l'inflation. Les indicateurs parus dans la matinée sont sans appel: dopés par les chèques fédéraux, les revenus des ménages américains ont explosé de 10% au mois de janvier. Autre élément intéressant, l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan montre que les ménages américains sont inquiets de perspectives de remontée de l'inflation. Les consommateurs anticipent désormais une hausse des prix de 3,3% cette année, contre une précédente estimation de 3% en janvier et de 2,5% au mois de décembre. Le redressement des anticipations d'inflation, à l'origine de la brutale remontée des taux, constitue une réelle source d'inquiétude pour les investisseurs. Du fait de l'endettement élevé des entreprises et des Etats avec la crise sanitaire, une remonté trop brutale des taux d'intérêt risquerait en effet de pénaliser les perspectives d'activité, préviennent les économistes.

