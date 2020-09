Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la remontée de vendredi se poursuit Cercle Finance • 28/09/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, une bonne statistique chinoise favorisant le courant acheteur apparu vendredi. Une heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,7% à 27.635,2 points. Le S&P 500, plus large, progresse lui de 1,5% tandis que le Nasdaq Composite avance de 1,3% à 11.055,2 points. 'Le moral des investisseurs est porté par des chiffres économiques meilleurs que prévu en Chine, où l'activité continue de montrer des signes de redressement', expliquent les équipes de Wells Fargo Advisors. Selon des données publiées dimanche par le Bureau d'Etat des statistiques (BES), les bénéfices des grandes entreprises industrielles chinoises ont en effet totalisé 612,81 milliards de yuans (environ 90 milliards de dollars) en août, soit hausse de 19% sur un an. La tendance est également soutenue par les résultats prometteurs d'un vaccin développé par Johnson & Johnson, qui revendique une 'forte réponse immunitaire' de son candidat. Le titre J&J progressait de 1,4% après cette annonce. Toujours sur le plan des valeurs, FedEx s'adjuge près de 3% à la suite d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de Deutsche Bank. Netflix cède de son côté 0,1%, bien que les analystes de Jefferies évoquent la perspective d'une hausse de prix qui pourrait rapporter au service de streaming entre 500 millions et un milliard de dollars de revenus additionnels annuels. Autre hausse marquante, Amazon progresse de plus de 2% après avoir annoncé que son événement promotionnel 'Prime Day' se déroulerait les 13 et 14 octobre.

