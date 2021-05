Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la remontée de l'inflation est bien digérée Cercle Finance • 28/05/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York progresse vendredi matin, notamment portée par les valeurs de la technologie et de l'énergie, après avoir bien encaissé l'annonce d'une hausse plus forte que prévu d'une mesure de l'inflation. Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,2% à 34.543,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,4% à 13.792,8 points. Une heure avant l'ouverture de la séance, le Département du Travail a annoncé que l'indice PCE des prix 'core', soit hors éléments volatils, avait bondi de 3,1% sur un an, bien plus que ce les économistes attendaient. Cette statistique aurait pu raviver les craintes d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis et d'un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Réserve fédérale, une thématique qui semble effrayer les marchés depuis quelques semaines. Au lieu de cela, les investisseurs préfèrent dresser le constat d'une remontée simplement 'transitoire' des prix due à des effets de base, au manque de main d'oeuvre, aux retards dans les chaînes d'approvisionnement et à la flambée des prix des matières premières. Signe de la sérénité des opérateurs, le rendement des T-Bonds américains à 10 ans se détend à 1,59% malgré la publication du PCE. Autre motif de réjouissance, Joe Biden s'apprêterait selon certaines sources de marché à dévoiler dans la journée un projet de budget pour l'Etat fédéral prévoyant 6.000 milliards de dollars de dépenses. 'Cela va porter l'investissement public à son plus haut niveau depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale', fait remarquer un analyste. Côté valeurs, Apple sous-performe le marché technologique (+0,2%), alors que les équipes de New Street Research ont décidé d'abaisser leur recommandation sur la valeur à 'vendre'. HP Inc. décroche de 8% après la publication d'un BPA ajusté en hausse de 82% à 93 cents sur le trimestre écoulé, dépassant ainsi le consensus de marché. Gap prend également le chemin de la baisse (-4%) en dépit d'un retour aux bénéfices sur le dernier trimestre, bien aidé par un bond de 89% de ses ventes. Les marchés d'actions américains seront fermés lundi pour la fête de 'Memorial Day'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.