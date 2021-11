Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la reconduction de Powell bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont inscrit de nouveaux records lundi matin, visiblement rassurés par la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Un peu plus de deux heures après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,6% à 35.832,6 points, tandis que l'indice Standard & Poor 's 500 progresse de 0,3% à 4711,6 points après un nouveau plus haut au-delà des 4743,8 points. L'indice composite du Nasdaq rétrocède lui 0,7% à 15.947,4 points après avoir établi lui aussi un nouveau zénith historique en début de séance, à quelque 16.212,2 points. Le président américain Joe Biden a reconduit lundi le président actuel de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour un deuxième mandat à la présidence de la Fed, levant un motif majeur d'inquiétude pour les investisseurs. Les intervenants de marché l'interprètent comme la promesse de la poursuite de la politique monétaire accommodante menée par le dirigeant depuis son entrée en fonction. 'L'idée derrière cela est sans doute que Jerome Powell, qui est républicain, représente un choix bipartisan qui devrait être ratifié sans trop d'encombres par le Sénat, où les démocrates ne peuvent s'appuyer que sur 50 sièges sur 100', rappellent les équipes de Commerzbank. Les observateurs font remarquer que la semaine de Thanksgiving qui s'ouvre aujourd'hui constitue une période traditionnellement calme à Wall Street, qui tend à poursuivre les grandes tendances à l'oeuvre lors des semaines précédentes. Les analystes de Bespoke Investment Group soulignent que la semaine de Thanksgiving se révèle généralement favorable pour le S&P 500, avec des gains moyens de 0,6% pour cette période entre 1945 et 2017. Côté chiffres, les ventes de logements anciens ont augmenté de 0,8% aux Etats-Unis au mois d'octobre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 6,34 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent supérieures aux attentes des économistes, ce qui montre la bonne résistance de l'économie américaine. Sur le front des valeurs, le spécialiste du 'cloud' Vonage s'envole de plus de 25% après avoir reçu une offre de rachat de la part du suédois Ericsson pour un montant de 6,2 milliards de dollars. Pfizer gagne 0,8% après la publication de résultats positifs d'une analyse de phase 3 à plus long terme évaluant l'efficacité de son vaccin contre la Covid-19 chez les adolescents, qui s'est révélée efficace à 100% contre la maladie. Merck s'adjuge de son côté 1,5% suite à la finalisation de l'acquisition de la société biopharmaceutique Acceleron, qui va lui permettre de renforcer son portefeuille de médicaments dans l'hypertension artérielle.

