Wall Street: la récession s'éloigne, le marché applaudit

(CercleFinance.com) - Wall Street amplifie son avance vendredi suite à la publication de chiffres de l'emploi qui rassurent sur la santé de l'économie sans renforcer les craintes d'un resserrement de la politique monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge ainsi 1,3% à 33.568,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,8% à 12.178,1 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'économie américaine avait généré 253.000 emplois en avril, un nombre largement supérieur aux attentes puisque le marché attendait autour de 160.000 nouveaux postes.



Ce chiffre montre que le spectre de la récession s'éloigne aux Etats-Unis, sans que la Fed ait forcément besoin de relever encore ses taux après les avoir portés au-delà du seuil des 5% cette semaine.



Jerome Powell, le président de la Fed, a reconnu cette semaine que les récents déboires du secteur bancaire étaient susceptibles de peser sur l'activité en ralentissant l'octroi de crédits aux entreprises.



'Au cours des prochains mois, la Fed voudra voir dans quelle mesure un resserrement des conditions de crédit freine l'économie et n'est donc pas susceptible de remonter davantage les taux directeurs', jugent ainsi les économistes de Commerzbank.



Principal point négatif du rapport mensuel sur l'emploi, le salaire horaire moyen continue de progresser, une évolution de mauvais augure pour l'inflation qui reste la principale préoccupation de la Réserve fédérale



A en croire le baromètre FedWatch du CME Group, les spécialistes en valeurs du Trésor y ont vu une petite augmentation de la probabilité d'une nouvelle hausse de taux en juin.



L'impact sur le compartiment obligataire est clairement négatif avec un rendement des Treasuries à dix ans qui remonte au-delà de 3,44%.



Sur le plan sectoriel, dix des 11 grands indices du S&P évoluent dans le vert en fin de matinée, la meilleure performance revenant à celui des de la technologie (+2,2%) tandis que les 'utilities' (services collectifs) signent la seule baisse du jour.



Du côté des valeurs, Apple grimpe de 4,7% après avoir dépassé les attentes à l'issue de son trimestre écoulé à la faveur de ventes d'iPhone particulièrement solides.



AMD progresse de plus de 2% sur des informations de presse évoquant un projet de collaboration avec Microsoft dans les processeurs de traitement de l'intelligence artificielle (IA) destinés à concurrencer les processeurs graphiques (GPU) de Nvidia.



Lyft dévisse de 20% après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais dévoilé des prévisions jugées décevantes. Le titre a perdu près de 90% de sa valeur depuis son entrée en Bourse, il y a quatre ans.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow perd pour l'instant près de 1,6% et le Nasdaq cède 0,6%.





