Wall Street: la récession s'éloigne, des doutes apparaissent information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 17:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mercredi, pénalisée par des interrogations sur l'évolution des taux d'intérêt suite à des indicateurs économiques globalement meilleurs que prévu.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 33.949,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 11.923,6 points.



Les investisseurs se montrent prudents après l'annonce d'une hausse plus forte qu'anticipé des ventes de détail en janvier, venue alimenter les doutes récemment apparus chez les investisseurs.



Après deux mois consécutifs de baisse, les ventes au détail ont rebondi de 3% le mois dernier, une performance supérieure aux attentes notamment due à la vigueur des achats de voitures et d'ameublement.



Egalement publié ce matin, l'indice 'Empire State' est remonté à -5,8 en février, contre -32,9 en janvier, ce qui témoigne d'une moindre contraction de l'activité dans le secteur manufacturier à New York.



Quant à la production industrielle, elle a stagné le mois dernier selon la Réserve fédérale, après une baisse de 1% en décembre.



Toutes ces statistiques plutôt solides renforcent aux yeux des investisseurs le scénario de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale en vue de freiner la croissance et atténuer l'inflation.



Si le spectre de la récession semble s'éloigner, les investisseurs préfèrent marquer une pause en attendant d'y voir plus clair, sachant que le S&P 500 a progressé de 7,7% depuis le début de l'année.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans confirme son redressement au-delà de 3,79%, favorisé par la remontée des anticipations de hausse des taux de la Fed.



Le dollar repart de l'avant et gagne 0,6% à 1,0670 contre l'euro, au plus haut depuis une semaine face à la monnaie unique.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain recule de 1,8% à 77,6 dollars suite à l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks américains de pétrole.



Côté valeurs, Kraft Heinz grignote 0,2% après la publication d'un BPA trimestriel en hausse de 7,6% pour des revenus en croissance de 10% (+10,4% en organique).



Biogen perd plus de 2% suite à la présentation d'un bénéfice en croissance de 19% en comparaison annuelle, malgré des revenus de 2,54 milliards de dollars, en diminution de 7%.



La plateforme de location de logements entre particuliers Airbnb grimpe de 12% après avoir présenté des résultats trimestriels au-dessus des attentes et déclaré toujours bénéficier d'une forte demande en ce début d'année 2023.