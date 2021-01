Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la réalité économique rattrape les marchés Cercle Finance • 27/01/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait repartir à la baisse mercredi matin, dans le sillage des résultats décevants de grands noms de la cote, dont Boeing et AT&T, venus rappeler aux investisseurs la difficulté du contexte économique actuel. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices ew-yorkais perdent entre 0,8% et 1,2%, annonçant une ouverture dans le rouge. Le début de journée a été marqué par une nouvelle salve de résultats trimestriels, dont ceux du géant de l'aéronautique Boeing, qui a dévoilé une perte abyssale de 8,4 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le manque à gagner, notamment lié à une charge liée au retard du programme 777x, est très supérieur aux attentes des investisseurs, qui sanctionnaient le titre par un repli de plus de 3% en cotations avant-Bourse. Déception aussi du côté d'AT&T, qui a également fait état d'une lourde perte au quatrième trimestre du fait d'importantes charges de dépréciation et d'une chute de ses revenus pour cause de Covid. La seule statistique publiée en début de matinée est venue confirmer ce tableau sinistré de l'activité. Après une hausse de 1,2% en novembre, les commandes de biens durables n'ont augmenté que de 0,2% aux Etats-Unis au mois de décembre, une progression bien moins forte que le consensus. La prudence devrait par ailleurs dominer sur les marchés avant les annonces de la Réserve fédérale américaine, prévues dans l'après-midi. Le communiqué de la Fed sera publié à 14h00 (heure de New York) et la majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de la banque centrale, c'est-à-dire à une prolongation de sa politique ultra-accommodante. Les investisseurs étudieront cependant de près son communiqué, puis la conférence de presse de son président Jerome Powell, en quête d'indications sur la date à laquelle la banque centrale pourrait se décider à infléchir sa politique. Sachant que la situation économique reste encore très loin des objectifs de la banque centrale, le patron de la Fed devrait s'efforcer ne pas relancer les anticipations de 'tapering', ce terme qui désigne le ralentissement des rachats d'actifs de l'institution et qui avait fait trembler les marchés en 2013 et 2018.

