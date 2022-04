Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la question des taux rend les marchés nerveux information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue dans le rouge vendredi matin, déstabilisée, comme les marchés européens, par la récente poussée de fièvre sur le compartiment obligataire alors que les résultats trimestriels continuent à affluer.



A une trentaine de minutes du coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,3%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Peu avant l'ouverture de Wall Street, les rendements des Treasuries américains ont tendance à refluer, mais évoluent toujours à proximité de leurs sommets depuis 2018.



Le papier à dix ans s'inscrit actuellement à 2,9050% après avoir signé une brusque inversion de vapeur hier soir, qui l'avait conduit à 2,9340%, un niveau de plus en plus proche du seuil psychologique des 3%.



Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a rien fait pour apaiser les investisseurs hier en laissant entrevoir une politique de hausse des taux agressive de la part de la banque centrale cette année.



'Powell s'en est tenu à la récente ligne de la Fed en déclarant que bon nombre de membres du comité directeur (FOMC) étaient favorables à au moins un relèvement de taux d'un minimum de 50 points et en estimant qu'il était pertinent d'agir relativement vite', rappelle-t-on chez Deutsche Bank.



Ces inquiétudes sur l'évolution des taux d'intérêt conduisent les investisseurs à anticiper une prochaine remontée des coûts de financement qui pourrait s'avérer préjudiciable à la reprise économique.



Le marché semble par ailleurs tiraillé entre des résultats de sociétés toujours aussi contrastés.



American Express a dévoilé ce matin un bénéfice net en repli de 6% à 2,1 milliards de dollars au titre du premier trimestre, soit un BPA à peu près stable de 2,73 dollars.



Le titre affichait des gains limités de 0,3% en cotations d'avant-Bourse.



Verizon a publié de son côté des performances légèrement supérieures aux attentes pour le premier trimestre, mais annoncé attendre un bénéfice pour 2022 dans le bas de sa fourchette de prévision, ce qui pesait sur son cours de Bourse en préouverture.



Le marché attend la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice PMI flash composite S&P Global.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.