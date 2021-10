Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la puissance acheteuse se met en place information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains sont repartis à la hausse vendredi matin, soutenus par la publication de statistiques meilleures que prévu et par des résultats d'entreprise eux aussi meilleurs qu'attendu. En fin de matinée, le Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles américaines prend 0,8% à 35.186,6 points, ce qui lui permet de revenir non loin de son plus haut absolu de 35.631,2 points. Le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, s'adjuge pour sa part 0,6% à 4467,1 points, tandis que le Nasdaq, à forte pondération technologique, gagne 0,5% à 14.902,7 points. 'Les trois indices sont bien partis pour aligner une seconde semaine de hausse, avec des gains hebdomadaires qui devraient se monter à au moins à 1% pour chacun d'entre eux', font remarquer les équipes de Wells Fargo Advisors. Les investisseurs - qui jouaient jusqu'ici la carte de la prudence dans l'attente de l'accélération de la saison des résultats - ont renforcé leurs positions acheteuses après les solides résultats de Goldman Sachs, publiés dans la matinée. La firme de Wall Street s'adjuge plus de 2% en Bourse ce vendredi après avoir fait état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 milliards de dollars, en progression de 60% par rapport à la même période un an plus tôt. Son BPA par action de 14,93 dollars dépasse largement les prévisions des analystes, qui anticipaient un profit de l'ordre de 10 dollars par titre. La publication de plusieurs indicateurs de premier plan vient également soutenir la tendance. Statistique importante en raison du poids de la consommation des ménages aux Etats-Unis, les ventes au détail ont augmenté de 0,7% au mois de septembre, grâce notamment à la vigueur des ventes d'essence (+1,8%). Toujours du côté des indicateurs, les prix à l'importation ont rebondi de 0,7% en septembre, essentiellement sous l'impulsion de la fort hausse du prix du carburant, mais l'inflation sous-jacente reste, elle, faible. Hors produits pétroliers, les prix à l'importation sont en effet restés stables le mois dernier, ce qui contribue à rassurer les investisseurs sur l'intensification des pressions inflationnistes. Côté valeurs, Tesla progresse de 1,7% alors que les analystes revoient à la hausse leurs prévisions sur le groupe en perspective de la publication de ses résultats trimestriels, mercredi prochain.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.