Wall Street: la prudence prévaut dans l'attente des minutes information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 15:08

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, dans un marché qui se montre prudent avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq reculent de 0,1% en moyenne, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Cette tendance molle s'explique également par l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés de premier plan à l'agenda du jour.



Les investisseurs devront attendre la parution des 'minutes' de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet derniers, prévue en début d'après-midi, afin d'obtenir d'éventuelles indications sur les prochaines décisions de la banque centrale.



A l'issue de cette réunion, la Réserve fédérale avait relevé ses taux pour la onzième fois en un peu moins d'un an et demi, tout en laissant la porte ouverte à de futurs tours de vis.



Avant l'ouverture, le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 3,9% des mises en chantier de logements en juillet, ce qui conforme la bonne résistance actuelle de l'activité économique aux Etats-Unis.



Mais l'indice S&P 500 a gagné plus de 15% depuis le début de l'année, un mouvement haussier qui intègre déjà beaucoup de mauvaises nouvelles, mais qui risque de s'essouffler faute de nouveaux stimulants.



Sur le front obligataire, la résistance de l'économie et la perspective de taux élevés pendant plus longtemps portent le rendement de l'emprunt américain à dix ans à plus de 4,21%, un niveau proche de plus hauts de 16 ans.