Wall Street: la prudence persiste à la veille de l'inflation

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer dans le rouge mercredi matin, les investisseurs jouant la carte de prudence à la veille de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices abandonnent entre 0,3% et 0,5%, laissant entrevoir une ouverture en territoire négatif.



Après l'euphorie des dernières semaines, qui a porté Wall Street à des plus hauts historiques, les investisseurs vont de nouveau être confrontés, demain, à la question de l'inflation et à ses implications au niveau de la politique de la Fed.



Ces chiffres devraient permettre aux intervenants d'y voir plus clair sur la trajectoire des futures baisses de taux envisagées par la banque centrale américaine.



A en croire les analystes, l'indice PCE des prix à la consommation - la mesure de l'inflation la plus suivie par la Fed - devrait toutefois montrer que le processus de désinflation ne s'opère pas en ligne droite.



Ces chiffres sont d'autant plus attendus que les prix producteurs avaient déjà conduit le marché, il y a deux semaines, à revoir en forte baisse la probabilité d'une baisse de taux de la Réserve fédérale le mois prochain.



'Une surprise positive limitée ne serait pas fatale au marché, mais pourrait déclencher une vague de panique mal placée', prévient Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



Les investisseurs n'ont en tout cas pas beaucoup réagi à l'annonce, ce matin, de la légère révision de la croissance américaine au titre du quatrième trimestre.



Selon une deuxième estimation du Département du Commerce, le PIB des Etats-Unis s'est accru de 3,2% sur les trois derniers mois de 2023, et non pas de 3,3% comme annoncé initialement.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne plus de trois points de base vers 4,28% après sa remontée des derniers jours.



Le dollar reprend un peu de terrain face à l'euro, qui rétrocède 0,15% à 1,0827, dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine.



Le marché pétrolier repart en légère hausse avant la publication, dans le courant de la matinée, des stocks de brut aux Etats-Unis, le WTI progressant actuellement de 0,2% au-delà de 79 dollars.





