Wall Street: la prudence fait son retour

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin dans un climat d'aversion au risque alimenté par l'aggravation des sanctions occidentales contre la Russie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 1,2% à 1,3%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après le rebond de vendredi, c'est la prudence qui domine sur les places financières américaines après l'annonce par les Etats-Unis, mais surtout l'Europe, de toute une série de sanctions économiques destinées à isoler la Russie.



Les investisseurs redoutent cependant que la guerre en Ukraine ait aussi des répercussions négatives sur la croissance mondiale au travers des tensions inflationnistes, la Russie restant un producteur énergétique de premier plan.



D'après les analystes, l'énergie représente aujourd'hui les deux tiers de la valeur des importations russes de la zone euro.



Ces facteurs favorisent une nouvelle fois les cours du pétrole, avec un baril de Brent toujours bien ancré au-delà du seuil symbolique des 100 dollars pour le moment.



Plus globalement, ces éléments ravivent l'aversion au risque sur les grands marchés mondiaux, avec pour conséquence un net recul des actions en Europe et un repli vers les actifs jugés les plus sûrs.



Les investisseurs - comme ceux des autres grandes places du monde entier - privilégient des actifs comme l'or, qui grimpe de 1,7% à 1918,7 dollars l'once ce matin.



Dans ce contexte d'aversion à l'égard des actifs risqués, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans recule nettement à 1,8960%.



Pour les analystes de Columbia Threadneedle Investments, ce n'est pas le moment de paniquer en vendant dans l'urgence, même si la grande volatilité des marchés à l'heure actuelle pourrait inciter à des décisions rapides.



'Les corrections de marché provoquées par les guerres et les perturbations du marché pétrolier ont toujours été brutales mais de courte durée', rappelle le gestionnaire d'actifs.



Columbia Threadneedle souligne même que la volatilité peut offrir 'des opportunités d'identifier des écarts de valorisation, de dénicher des joyaux cachés ou de compléter des positions existantes aux moments opportuns'.





