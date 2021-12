Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la prudence domine dans les premiers échanges information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi matin, l'apparition du nouveau variant du coronavirus faisant craindre l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures de restriction à la circulation. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 35.713,5 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 15.676,1 points. Alors que les marchés américains flirtaient hier avec avec leurs récents plus hauts hier, les inquiétudes entourant la propagation d'Omicron les replongent aujourd'hui dans un climat de prudence. 'L'épidémie maintient son emprise en Europe', soulignent ce matin les analystes de Commerzbank. 'En République Tchèque comme en Belgique, c'est plus d'un pourcent de la population qui a été infectée au cours des sept derniers jours', fait valoir la banque allemande. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier la mise en place de mesures sanitaires plus strictes, appelant par exemple les entreprises à privilégier le télétravail. Certains observateurs s'inquiètent maintenant d'une possible dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où moins d'un quart de la population a jusqu'ici reçu sa troisième dose de vaccin. Malgré toutes ces craintes, l'indice de volatilité VIX du CBOE se maintient à des niveaux proches des 20 points, indiquant une bonne maîtrise du niveau de stress sur les marchés boursiers américains. A l'exception des secteurs défensifs de la santé et des services aux collectivités ('utilities') tous les grands compartiments de la cote new-yorkaise évoluent dans le rouge. Le repli des actions entraîne un repli des rendements obligataires: sur le marché des Treasuries, le taux de l'obligation d'Etat de référence à dix ans perd trois points de base, à 1,4750%. La prudence l'emporte aussi sur le marché des devises, où le dollar bénéficie de son statut de valeur refuge en reprenant du terrain face à l'euro, à 1,1290. L'attentisme devrait dominer jusqu'à la fin de la séance, faute d'indicateurs majeurs et dans l'attente de la publication, demain, des chiffres décisifs de l'inflation.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.