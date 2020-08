Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la progression se poursuit en attendant l'ISM Cercle Finance • 03/08/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sa progression lundi matin avant la publication de nouveaux indicateurs clé sur la conjoncture américaine et dans le sillage de ses bonnes performances de vendredi. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent ainsi de 0,5% à 0,9%, annonçant un début de séance plutôt favorable. Les initiatives pourraient toutefois demeurer limitées en perspective de la parution, en tout début de séance, de l'indice ISM manufacturier, attendu en hausse à 53 au mois de juillet contre 52,6 en juin. Les investisseurs seront également attentifs à la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice PMI IHS Markit manufacturier définitif pour le mois de juillet. Vendredi, les marchés d'actions américains avaient fini la semaine en fanfare, avec notamment un Nasdaq qui bondissait de 1,5% au coup de cloche final. C'est Apple qui a fait la différence grâce à un gain de plus de 10% qui a permis au géant technologique de voir sa capitalisation exploser à 1.820 milliards de dollars, détrônant au passage Saudi Aramco au rang de numéro un planétaire. Bon nombre d'analystes font valoir que le rebond des marchés américains depuis la fin du mois de mars est principalement tiré par les grands groupes technologiques de la trempe d'Apple, Amazon ou Microsoft. Mais cette configuration a laissé derrière elle une grande partie du marché boursier américain, font valoir certains stratèges. 'Cette dernière est désormais 'mûre' pour offrir diverses opportunités de revalorisation aux investisseurs, car la distribution des bénéfices de la reprise s'étend au-delà des seuls secteurs de la technologie et des soins de santé', notent les équipes de recherche et de stratégie de SPDR. Alors que les marchés américains évoluent à des niveaux proches de leurs plus hauts, un retour en grâce des actions les moins bien valorisées pourraient donc bien permettre aux indices d'atteindre, voire de dépasser, leurs sommets historiques.

