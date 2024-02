Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la progression continue, record pour le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - Attendue dans le rouge, Wall Street est rapidement revenue au-dessus de son point d'équilibre lundi matin, ce qui permet au Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 38.692 points, tandis que le Nasdaq Composite repasse au-dessus des 16.000 points et s'adjuge pas loin de 0,2% à 16.015,3 points.



Soutenus par une croissance économique toujours robuste et de solides résultats trimestriels, les marchés d'actions américains viennent d'enchaîner 14 semaines de hausse sur 15.



Depuis le 1er janvier, le S&P 500 - désormais confortablement installé au-dessus des 5000 points - affiche déjà une hausse de 5,4% après avoir gagné plus de 22% l'an dernier.



Les gains demeurent relativement limités alors que les investisseurs prendront connaissance dès demain de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, avec l'espoir qu'il confirme le récent reflux de l'inflation.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



Presque tous les secteurs évoluent dans le vert, à l'exception des compartiments défensifs de la santé (-0,5%), de l'immobilier (-0,3%) et de la consommation essentielle (-0,3%).



Les semi-conducteurs continuent de leur ascension, tirés notamment par Intel, AMD et Nvidia avec l'adoption généralisée de l'IA qui favorise une ré-accélération du secteur.



Sur le front obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se détend de 1,5 point vers 4,175%, ce qui reste très marginal et les taux se maintiennent au-dessus des seuils de résistance débordés vendredi.



Sur le front des devises, le dollar se raffermit de 0,1% environ face à l'euro, qui recule de vers 1,0765 dollar.



Pénalisé par la hausse des taux et la fermeté du dollar, l'once d'or retombe de 0,5% vers 2015 dollars, tandis que pétrole reste quasi-inchangé mais campe au-dessus de 76,8 dollars.





