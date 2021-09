Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la pression vendeuse se fait clairement sentir information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York corrige mardi matin, pénalisée par le décrochage des valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes multiples, portant tout à la fois sur les taux d'intérêt et les prix de l'énergie. En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 1,3% à 34.424,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2,6% à 14,571,9 points. La pression des taux longs se fait clairement sentir avec un rendement du bon du Trésor américain à 10 ans qui dépasse désormais largement la barre psychologique des 1,5%, à plus de 1,53%. Les investisseurs anticipent un prochain resserrement monétaire de la part de la Fed, un changement de cap synonyme de moindres liquidités disponibles, ce qui dévalorise les actions. Jerome Powell n'a pas rassuré les investisseurs ce matin en observant une amélioration du marché du travail, le renforcement de l'économie et les pénuries persistantes qui freinent la croissance. Pour le patron de la Fed, l'autorité centrale n'aura d'autre choix que de réagir si les pressions inflationnistes devaient perdurer. AU même moment, Janet Yellen, le secrétaire au Trésor, a averti d'un risque de défaut sur la dette américaine pour la première fois de l'histoire si le plafond du déficit budgétaire n'était pas relevé d'ici le 18 octobre. Les craintes inflationnistes sont ravivées par la flambée du baril de pétrole, avec un WTI qui se maintient au-delà de la barre des 75 dollars, un plus haut de trois ans. Autre motif de préoccupation, des cas de pénurie d'électricité ont été rapportés en Chine après des difficultés d'approvisionnement en charbon et un durcissement de la réglementation anti-pollution dans plusieurs régions. Pour ne rien arranger, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en septembre, à en croire la dernière enquête mensuelle du Conference Board. L'indice de l'organisation patronale est passé de 115,2 en août à 109,3 sur le mois qui s'achève, alors même que le consensus l'attendait à peu près stable.

