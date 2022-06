Wall Street: la pression vendeuse s'intensifie information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 08:06

(CercleFinance.com) - Après son rebond de mercredi, Wall Street a décroché à nouveau lourdement hier, les investisseurs ne retrouvant plus le goût du risque face à la multiplication des mesures de resserrement monétaire, qui pourraient bien faire plonger la planète en récession.



En fin de séance, le Dow Jones lâche 2,42% vers 29.927 points, tandis que le Nasdaq dévisse plus sévèrement de 4,08% vers 10.645 points.



Les investisseurs avaient semblé rassurés par les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, selon lesquels l'intensité des hausses de taux de l'institution pourrait ralentir à mesure que s'améliorent les chiffres de l'inflation



Mais les inquiétudes sur l'impact du durcissement de la politique monétaire de la Fed ont repris le dessus, notamment après la publication d'indicateurs décevants.



Plusieurs statistiques sur l'industrie, les mises en chantier et l'emploi sont en effet venues conforter le scénario d'un ralentissement de l'activité économique.



Les investisseurs commencent à réaliser que ce qui le cycle de resserrement monétaire produit un impact sur la croissance des Etats-Unis, susceptible de se répandre au reste du monde.



Le marché tente aussi de prendre la mesure de l'onde de choc provoquée par le relèvement surprise des taux directeurs de la Banque nationale suisse (BNS), qui entraîne un climat d'aversion au risque favorisant les valeurs refuges comme l'or (+0,7%) et l'argent (+0,8%).



Les signaux d'alarme proviennent aussi du marché obligataire américain, où le rendement des Treasuries à 10 ans est brièvement remonté à 3,45%, non loin du plus haut depuis 2011 de 3,48% qui avait été atteint en début de semaine.



La remontée des rendements aux Etats-Unis remet encore un peu plus la pression sur les épaules de la Réserve fédérale pour qu'elle procède à de nouveaux tours de vis dans les mois qui viennent.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent à 81,4% la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de 75 points de base aux Etats-Unis le mois prochain.



Dans ce climat morose, tous les indices sectoriels S&P ont fini dans le rouge, les plus fortes baisses revenant à l'énergie, à la consommation de loisirs et aux technologiques.