Wall Street: la pression vendeuse reflue un peu information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le rouge, la Bourse de New York tente d'inverser la vapeur ce lundi même si la tendance reste hésitante, prise entre les pertes du secteur pétrolier, des rendements record et l'attente d'une confirmation du biais restrictif de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,2% à 30.878,2 points, tandis que le Nasdaq Composite ne grignote plus que 0,1% à 11.463,5 points.



Les marchés restent suspendus à l'annonce, prévue mercredi, des décisions de politique monétaire de la Fed, qui seront suivies d'une conférence de presse toute aussi attendue de son président Jerome Powell.



Il semble entendu qu'un nouveau tour de vis de 75 points de base se prépare, mais les investisseurs veulent obtenir des précisions sur les perspectives d'inflation et surtout sur la possibilité de nouvelles hausses de taux.



'Si les banquiers surprenaient une nouvelle fois par des projections plus sévères, l'ensemble des actifs accuserait certainement le coup', préviennent les équipes de La Financière de l'Echiquier.



La crainte d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed se situe au coeur de la correction observée sur les marchés ces derniers mois, d'abord sur le compartiment obligataire puis sur les actions.



Sur le marché des taux, les rendements des emprunts d'Etat restent très clairement orientés à la hausse, celui des Treasuries à 10 ans ayant même brièvement dépassé le seuil des 3,50%, un nouveau plus haut depuis 2010.



Cette remontée des taux rend les obligations souveraines un peu plus intéressantes, conduisant les investisseurs à délaisser la Bourse, tout en contribuant aussi à renchérir le coût de financement des entreprises, ce qui pénalise mécaniquement leur valorisation.



Au même moment, le cours du brut léger américain se stabilise autour de 85 dollars le baril après avoir testé en début de matinée de nouveaux creux depuis le début de l'année.



L'indice S&P de l'énergie affiche l'une des plus mauvaises performances sectorielles du jour, avec des pertes de 0,4%, derrière les télécoms (-0,8%), l'immobilier (-1,1%) et la santé (-1,4%).