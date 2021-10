Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : la pression se relâche un peu information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Wall Street tente de limiter son repli mercredi, les marchés ayant effacé une partie de leurs pertes initiales avec le reflux des prix de l'énergie et un indicateur sur l'emploi jugé encourageant. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1% à 33.980,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 0,5% à 14.362,4 points. Les investisseurs ont appris avant l'ouverture que 568.000 emplois avaient été créés en septembre dans le secteur privé aux Etats-Unis, un chiffre largement supérieur aux attentes. Cette statistique, qui constitue un signe encourageant pour la poursuite du redressement du marché du travail aux Etats-Unis, rend les opérateurs optimistes avant la parution du rapport officiel sur l'emploi, prévu vendredi. Autre motif de soulagement, les cours du pétrole brut repartent à la baisse, après avoir bondi de près de 25% en un mois et demi, à la suite d'une augmentation des stocks américains de brut la semaine dernière. Les marchés d'actions américains essaient de marquer une pause depuis plusieurs jours après le brusque mouvement baissier de la fin du mois dernier. La récente hausse des prix de l'énergie est venue alimenter le scénario d'une inflation moins transitoire que prévu, au moment même où les banques centrales s'apprêtent à réduire leur programme de rachats d'actifs. Tous les grands indices sectoriels S&P 500 évoluent en baisse, avec un repli de plus de 1,8% pour les valeurs liées à l'énergie. Les marchés obligataires inversent également la vapeur, après une dégradation initiale, les Treasuries à 10 ans retrouvant désormais leur statut de valeur refuge avec un rendement revenu en-dessous de 1,52%.

